Kars’ta Kavılca buğdayı dönemi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Kavılca buğdayı dönemi başladı

İHA

Kars’ta Kavılca buğdayı dönemi başladı

Bin 300 yıllık bir geçmişi olan Kavılca Buğday Kars’ta yaygınlaştırılacak. Kent genelinde birçok noktada ekimi gerçekleştirilen Kavılca buğdayı filizlenmeye başladı. Kars’ta ekimleri gerçekleştirilen Kavılca buğdayı ülke ekonomisine kazandırılacak.
Kars Valiliği öncülüğünde DAP İdaresi desteğinde yürütülen Kavılca Buğdayı Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Merkez Bulanık Köyü’nde Kavılca Buğdayı ekimi yapan çiftçiler ile bir araya geldi.
Bulanık Köyü’nde Yahni Dağı eteklerinde ekimi gerçekleştirilen Kavılca Buğdayı tarlasında bir takım incelemelerde bulunan Vali Türker Öküz, Kavılca Buğdayının gluten içermediği için Çölyak hastaları için uygun olduğunu ve ekimini yaygınlaştırmak için destek verdiğini belirtti.
Kavılca tarlasında yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Türker Öksüz, Kars’ın turizm, tarımsal üretim ve hayvancılık konusunda istikbali olan bir şehir olduğunu belirtti.
Öksüz, yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını gibi tüm dünyayı etkisine alan pandemi döneminde herkes tarafından edinilen en büyük tecrübenin tarımsal ve bitkisel üretimin yanında hayvancılık olduğunu söyledi.
Vali Türker Öksüz, “Çok önemli bir süreci hep birlikte geçiriyoruz. Covid19 salgınını hep birlikte yaladık. Tüm dünya ile birlikte, tabi bu süreç hepimize ülke olarak ile olarak, millet olarak bazı tecrübeler edindirdi. Gördük ki üretim çok önemli, tarımsal üretim, bitkisel üretim çok önemli, tarım ve hayvancılık çok önemli, biz de şanslıyız. Şanslı illerden birisiyiz. Çünkü Kars hakikaten hayvancılığın çok yoğun olarak yapıldığı bir il, amacımız tabi üretimi artırmak, bu hususta çalışıyoruz. Bitkisel üretimi de ihmal etmememiz lazım” dedi.
Vali Öksüz, Bitkisel üretimi artırmak için biz Kavılca buğdayını üretimini artırmayı planladık. Kavılca buğdayı buranın eski buğday cinslerinden birisidir. Soğuğa dayanıklı, mukavemeti fazla olan bir buğday cinsi, Tabi Kars bölgesi organik tarımında çık güzel yapılacağı bir bölge, hep söylüyoruz. Kars geleceğin tarım ve hayvancılıkla, turizmle istikbali çok iyi bir şehir, gelecekte tarımsal ve hayvansal üretimi artırdığımız zaman ülkemiz katma değer üretebilecek, katma değerini de çok katkılar sağlayacak. Kavılca buğdayı da bunlardan birisi, önemli tarımsal değerlerimizden birisi, biz bu buğdayı, bu buğday çeşidinin üretimini artırmak için DAP İdaresi Başkanlığımızla birlikte bir proje çalışması yaptık. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz projeyi hazırladı. DAP İdaremiz bize destek verdi. Kars’ın tarım ve hayvancılık konusunda çok avantajlı bir il olduğunu, bu potansiyeline uygun olarak üretimin artırılmasına yönelik Valilikçe gerekli projeleri hazırladıklarını ifade eden Vali Öksüz, bu amaca uygun olarak Kars’ın iklimine dayanaklı olan Kavılca Buğdayının üretimini ve bilinirliğini artırmak için gerekli çalışmaları yürütüldüğünü dile getirdi. 174 üreticiye, Kars il merkezi ve ilçelerimizde 34 tonun üzerinde bir Kavılca Buğday tohumunu dağıttık. Amacımız buradan yüksek miktarda verim almak. Arzu ediyoruz ki aşağı yukarı 250 ton hedefimizde o, Kars genelinde Kavılca buğdayını ürün olarak ilimize kazandıralım istiyoruz. Yaygınlaştıralım istiyoruz. Bin 750 dekar toplam il genelinde biz bu tohumu ektik. Umuyorum ki iyi bir sezon geçireceğiz. Bereketli bir geçireceğiz ve Kavılca buğdayını da ilimize yaygınlaştırmış olarak kazandıracağız” diye konuştu.
Vali Öksüz, Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem, Bulanık Köyü Muhtarı Engin Kumaş katılımıyla Kavılca buğdayı ekimi yapılan tarlada bir takım incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Müdürü Dr. Düzgün’den bilgiler aldı. Vali Öksüz, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arpaçay’a 15 yılda yapılmayan hizmetleri AK Partili belediye yaptı
YEREL HABERLER Arpaçay’a 15 yılda yapılmayan hizmetleri AK Partili ...
Arpaçay’da kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Arpaçay’da kenevir ele geçirildi
Kars’ta Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri dertli
YEREL HABERLER Kars’ta Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri dertli
Kars Milletvekili Arslan, BPP seminerine katıldı AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Orta Koridorun belkemiğini teşkil etmektedir”
YEREL HABERLER Kars Milletvekili Arslan, BPP seminerine katıldı AK ...
Kars Belediyesi Sokak köpekleri için aşevi açtı
YEREL HABERLER Kars Belediyesi Sokak köpekleri için aşevi açtı
11 yıl sonra gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı
YEREL HABERLER 11 yıl sonra gizli tanık ifadesiyle cinayetten ...
Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor Kağızman'da Deniz Gölü’nde ölen yüzlerce sazan balığı kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşları ...
Kars’ta maskesiz gezmenin bedeli 108 bin 900 lira
YEREL HABERLER Kars’ta maskesiz gezmenin bedeli 108 bin 900 lira
Kars’ta Ebabil kuşu ile Kerkenez tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta Ebabil kuşu ile Kerkenez tedavi altına alındı
Kars’ta seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kars’ta seyir halindeki otomobil yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X