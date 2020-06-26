Kars’ta 9 bin öğrenci YSK girmek için ter dökecek

Kars’ta üniversiteye girişin ilk adımı olan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’da 9 bin üniversite hayalini gerçekleştirmek için ter dökecek.

Kars’ta 9 bin öğrenci bin 491 salonda, bin 690 görevli ile 2728 Haziran tarihlerinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ya girecek.

Kars’ta İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 27 Haziran 2020 Cumartesi 07.00 13.00 ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00 16.00 saatleri arasında hizmet verecek. 2 gün sürecek sınavların 43 okulda ve T Tipi Kapalı Cezaevinde gerçekleştirilecek.

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