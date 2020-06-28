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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış’ta tanker devrildi: 1 yaralı

İHA

Sarıkamış'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker şarampole devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.

Sarıkamış’ta tanker devrildi: 1 yaralı

Sarıkamış’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker şarampole devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Sarıkamış’ta Horasan istikametinde seyir halindeki İbrahim Silinc yönetimindeki 73 SH 603 plakalı tanker, Handere yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.
Kazada tanker sürücüsü İbrahim Silinc, hafif yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla tankerden çıkarılırken, jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
İlk tedavisi olay yerinde yapılan tanker sürücüsü daha sonra ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, jandarma bir kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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