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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Dijital Dönüşümde ilk imza

İHA

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile Ajans Orkestra arasında 'Dijital Dönüşüm Projesi' imza altına alındı. Proje kapsamında KATSO üyelerine özel yüzde 40 indirim uygulanacak.

Kars’ta Dijital Dönüşümde ilk imza

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile Ajans Orkestra arasında ‘Dijital Dönüşüm Projesi’ imza altına alındı. Proje kapsamında KATSO üyelerine özel yüzde 40 indirim uygulanacak.
Kars’ta Covid19 pandemi sürecinde ürettikleri ürünlere pazar sıkıntısı yaşayan firmalar, artık E Ticaretle (Online Satış) Dijital Platformda geniş kitlelere ulaşacak.
Ulusal anlamda reklam ve dijital teknoloji alanında hizmet veren öncü kuruluşlardan Ajans Orkestra, KATSO üyelerine yönelik hazırladığı proje ile şehrin firmalarını E Ticaret ile buluşturacak. Proje kapsamında Kars’ta üretilen ürünler, ajans tarafından hazırlanacak ETicaret siteleri üzerinden, tüm ülke pazarına dağılmış olacak.
KATSO protokol imzalandı
Hazırlanan ‘Dijital Dönüşüm Projesi’ protokolü; Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile Ajans Yöneticileri Mehmet Salih Çolak ve Burak Yıldız arasında imzaladı.
Dünyaya ayak uydurmalıyız
Pandemi Süreci ile birlikte dünya ekonomisinin farklı bir yöne kaydığını belirten KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, dijitalleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğunu söyledi. Alibeyoğlu, “Dünya hemen her sektörde dijitalleşmeye doğru gidiyor. Sanayicimiz ve üretimiz, ETicareti kullanarak bu sürece ayak uydurmak zorunda. Üyelerimize yönelik attığımız bu imza ile Kars’ın ürünleri dijital platformda ülke çapında alıcı bulacak. Hem üretim hem hizmet sektörleri için can alıcı bir satış platformu olan ETicaret, vatandaşlarımızın da tedarik edebilmesi yönünde büyük kolaylık sağlayacak” dedi.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu üyelere çağrıda bulunarak projeden faydalanmak isteyen üyelerin KATSO’ya bizzat başvuru yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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