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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Belediyesi refüj peyzaj düzenliyor

İHA

Kars'ta belediye refüj ve peyzaj düzenlemesi yapıyor.

Kars Belediyesi refüj peyzaj düzenliyor

Kars’ta belediye refüj ve peyzaj düzenlemesi yapıyor.
Kars Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki ana yollar ve kavşaklarda refüj düzenleme ve çiçek ekme çalışması başlattı.
Yaz aylarının başlaması ile birlikte şehir genelinde ağaç budama, çim biçme çalışması yürüten Belediye ekipleri, merkezdeki ana cadde ve kavşaklardaki refüjlerde düzenleme, çiçeklendirme ve boyama çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, başlatılan refüj düzenleme çalışmalarında kullanılan çiçek ve bitkileri dışarıdan almak yerine; Müdürlüğün kendi bünyesinde kurduğu sera alanında tohumdan yetiştirerek ekmeye hazır hale getirildiği ve böylece tasarruf da sağlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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