Kars Belediyesi refüj peyzaj düzenliyor

Kars’ta belediye refüj ve peyzaj düzenlemesi yapıyor.

Kars Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki ana yollar ve kavşaklarda refüj düzenleme ve çiçek ekme çalışması başlattı.

Yaz aylarının başlaması ile birlikte şehir genelinde ağaç budama, çim biçme çalışması yürüten Belediye ekipleri, merkezdeki ana cadde ve kavşaklardaki refüjlerde düzenleme, çiçeklendirme ve boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, başlatılan refüj düzenleme çalışmalarında kullanılan çiçek ve bitkileri dışarıdan almak yerine; Müdürlüğün kendi bünyesinde kurduğu sera alanında tohumdan yetiştirerek ekmeye hazır hale getirildiği ve böylece tasarruf da sağlandığı belirtildi.

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