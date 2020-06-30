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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

16 yaşındaki Azat Aras Nehri’nde kayboldu

İHA

Kağızman'da Aras Nehri'ne serinlemek için giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu. 16 yaşındaki çocuk gece geç saatlere kadar yapılan aramalarda bulunamadı.

16 yaşındaki Azat Aras Nehri’nde kayboldu

Kağızman’da Aras Nehri’ne serinlemek için giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu. 16 yaşındaki çocuk gece geç saatlere kadar yapılan aramalarda bulunamadı.
Kağızman Denizgölü köyü mevkisinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan Azat Şafak, arama çalışmaları yeniden başladı. Kağızman'ın Denizgölü köyünde oturan Azat Şafak, serinlemek Aras Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Azat'ın gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Gece saatlerinde de arama çalışmalarını sürdüren AFAD’a bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi Azat’ı bulamadı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına ara verildi.
Sabah erken saatlerde yeni,den başlayan arama çalışmaları devam ederken, Aras Nehri’nde kaybolan Azat Şafak’ı bulma çalışmalarına katılmak üzere Artvin dalgıç ekibi yola çıktı. Dalgıç ekibi Kağızman’a gelerek arama çalışmalarına katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...

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