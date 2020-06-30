Kağızman’da sırık domates ekimi yapıldı

Kağızman’da bir çiftçi Aras Nehri havzasında sırık domates ekimi yaptı.

Kars’ın Kağızman İlçesi’nde Aras Nehri havzasına yakın bölgede, girişimci çiftçi Eşref Boztaş tarafından açıkta 10 bin adet sırık domates ekimi yapıldı.

Teknik danışmanlığı Kağızman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen üretimden 15 gün içinde ilk ürün hasat edilecek.

Kağızmanlı girişimci çiftçi Eşref Boztaş, tarafından ekimi yapılan sırık domateste tahmini rekoltenin 70 ton olması bekleniyor.

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