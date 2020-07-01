Sultan Alparslan Külliyesi’nde yoğun çalışma

Covid19 tedbirleri kapsamında bu yıl çalışmaları geç başlayan Sultan Alparslan Külliyesi yavaş yavaş şekilleniyor.

18 bin metrekare alanda inşa edilen ve temeli 2018 yılında atılan Sultan Alparslan Külliyesi inşaatında aynı anda bir çok noktada çalışma yapılıyor.

Bir taraftan betonların atılırken, diğer taraftan demirler işçiler tarafından hasır gibi işleniyor. 1064 yılında Anadolu’nun kapıları Kars Ani’den açan Sultan Alparslan’ın adının verildiği külliyenin biran evvel tamamlanması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Cami ve sosyal donatılarıyla kentte önemli bir boşluğu dolduracak olan Sultan Alparslan Külliyesi’nin altında 500 araçlık kapalı otopark bulunacak. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak Sultan Alparslan Külliyesi Faikbey Caddesi’ne oluşan yoğun araç trafiğini kapalı otoparkıyla rahatlatacak.

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