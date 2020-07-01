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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sultan Alparslan Külliyesi’nde yoğun çalışma

İHA

Covid19 tedbirleri kapsamında bu yıl çalışmaları geç başlayan Sultan Alparslan Külliyesi yavaş yavaş şekilleniyor.

Sultan Alparslan Külliyesi’nde yoğun çalışma

Covid19 tedbirleri kapsamında bu yıl çalışmaları geç başlayan Sultan Alparslan Külliyesi yavaş yavaş şekilleniyor.
18 bin metrekare alanda inşa edilen ve temeli 2018 yılında atılan Sultan Alparslan Külliyesi inşaatında aynı anda bir çok noktada çalışma yapılıyor.
Bir taraftan betonların atılırken, diğer taraftan demirler işçiler tarafından hasır gibi işleniyor. 1064 yılında Anadolu’nun kapıları Kars Ani’den açan Sultan Alparslan’ın adının verildiği külliyenin biran evvel tamamlanması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
Cami ve sosyal donatılarıyla kentte önemli bir boşluğu dolduracak olan Sultan Alparslan Külliyesi’nin altında 500 araçlık kapalı otopark bulunacak. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak Sultan Alparslan Külliyesi Faikbey Caddesi’ne oluşan yoğun araç trafiğini kapalı otoparkıyla rahatlatacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
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YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
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