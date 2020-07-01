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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Vali Öksüz Başkanlığı’nda KÖYDES toplantısı yapıldı

İHA

Kars’ta Vali Öksüz Başkanlığı’nda KÖYDES toplantısı yapıldı

Kars’ta 2020 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Olağan Meclis Toplantısı Vali Türker Öksüz, Başkanlığı’nda yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 2020 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı’nda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması dikkat çekti.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin meclis toplantısını yapıyoruz. Bütün amacımız köylerimizdeki refah düzeyini daha da yükseltmek, bu refah düzeyini yükseltmenin yolu da alt yapı hizmetlerini hizmete sunmamızdan geçiyor. Sulama suyu, kanalizasyon, diğer alt yapı hizmetleri ne kadar gelişmiş olursa köylerimizde ki refah düzeyi de o kadar yüksek olur. Bazı köylerimizde içme suyu yetersizliği var. Oralara daha fazla kaynak bularak iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Tabi ki bizim için olmazsa olmaz susuz köyün olmamamsıdır. İlimizin her yerinde bu imkanı kullanmamız lazım. Mutlaka susuz köylerimize depolar kurmamız lazım ve bu konuyu çözmemiz lazım” dedi.
Öksüz, “2019 yılı içerisinde merkez olarak söylüyorum. 3 kilometre BSK yani sıcak karışım asfalt yaptık. Yaklaşık 1 milyon 967 bin 632 lira bir harcamamız oldu. Yine 14 köyümüze 39 bin 700 metre kare köy içi parke taş yaptık. Bunun içinde 978 bin 680 liralık bir harcamamız oldu. Yine 5 adet menfez gerçekleştirdik. 11 adet içme suyu projemiz vardı. Onlar içinde 2 milyon 423 bin 138 liralık harcama yaptık. Bunlar sadece merkez ilçeye yapılanlar. Diğer ilçelerimizle birlikte toplamda 31 milyon 407 bin 126 lira bir harcama yaptık” diye konuştu.
Öksüz, “2020 yılı içinde merkez ilçe sınırları içerisinde 21 kilometre stabilize yol yükseltme ve genişletme çalışması planladık. Bunun içinde İl Özel İdaremiz 767 bin liralık bir ödeneği ayırdık. Bunlar gelecek sene yapmayı planladığımız asfalta hazırlıklar. Yine 21 köyümüze 73 bin metre kare köy içi parke taşı planladık. Bunun içinde ayırdığımız ödenek 2 milyon 270 bin liralık bir ödenek. 10 adet menfezimiz var. 657 bin 30 liralıkta bir ödeneğimiz ayrılmış. İçme suları yönünden ise 18 adet içme suyu projemiz planlanmış durumda, 2 milyon liralıkta bir ödenek ayırdık” şeklinde konuştu.
KÖYDES toplantısı Vali Türker Öksüz’ün konuşmasının ardından katılımcıların sorun ve sıkıntılarını dinlenmesiyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları ...
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
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