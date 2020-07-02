Devlet büyükleri aleyhine paylaşım yapan başçavuş görevden uzaklaştırıldı

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Kars’ta sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhinde paylaşımlarda bulunan başçavuş görevden uzaklaştırıldı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan J.Asb.Kd.Bçvş. R.H. ’nin sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhine ve görev alanı dışında yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada başçavuşun soruşturmanın selameti açısından 2 Temmuz 2020 günü görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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