Kars’ta kenevir ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 2 evin bahçesinde toplam bin 217 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.,
İl Jandarma Komutanlığı’nca tarafından yapılan takip ve çalışmalarda Kars’ın Akyaka ve Selim ilçelerinde 3 şüpheliye ait evlerin bahçesinde toplam bin 217 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak şüpheli 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Ele geçirilen kenevirler ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kontrolünde yakılarak imha edildi. Jandarma ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.