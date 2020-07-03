Kars’ta kenevir ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 2 evin bahçesinde toplam bin 217 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.,

İl Jandarma Komutanlığı’nca tarafından yapılan takip ve çalışmalarda Kars’ın Akyaka ve Selim ilçelerinde 3 şüpheliye ait evlerin bahçesinde toplam bin 217 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Ele geçirilen kenevirler ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kontrolünde yakılarak imha edildi. Jandarma ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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