Karabağ köyü tekrar karantinaya alındı

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Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, bir kişinin Covid19 testinin pozitif çıkması sonucu 3 ay sonra tekrar karantinaya alındı.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “30 Mart 2020 tarihinde yine Covid19 nedeniyle 15 gün karantinaya alınan Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, Kağızman Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığınca 15 gün süreyle tekrar karantinaya alındı” denildi.

Karabağ köyüne, korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklanırken, jandarma köyün girişinde yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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