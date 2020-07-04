Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

İHA

Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

Kars’ta köylerin sorunları tek tek çözülüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce suyu olmayan veya suyu yetmeyen köylere içme suyu depoları yapılıyor.
Kars İl Özel İdaresi’nce, köylerdeki alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi Kağızman’a bağlı Çukurayva Köyü’ne 75 tonluk su deposu yapıyor. Yapılacak su deposuyla Çukurayva köyündeki su sorunu çözüme kavuş olacak. Köylüler ise suya kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak.
Dünyayı etkisi altına alan Covid19 tedbirleri kapsamında, 2020 yılında hayata geçirilen projelerin aksamamasına dikkat edilirken, Özel İdare ekipleri kent merkezi ve ilçe köylerinde özverili ve gayretli bir şekilde çalışmalar yürütüyor.
Kars İl Özel İdaresi’nce kent genelinde sıcak asfalt, beton asfalt, menfez, içme suyu ishale hattı, kanalizasyon şebekesi hattı, köy içlerine parke taş döşenmesi ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanması için su depoları yapılıyor.
Aynı anda bir çok noktada çalışma yürüten İl Özel İdaresi, yaptığı çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesine de yardımcı oluyor. Yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars´ta Trabzon ekmeği üretimi yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Kars´ta Trabzon ekmeği üretimi yaygınlaşıyor
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay ...
Karabağ köyü tekrar karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karabağ köyü tekrar karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘her sabah içiyorum’ deyince, dut pekmezi taleplerine yetişemez oldular
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘her sabah içiyorum’ deyince, ...
Sağlık Sen’den Başkan Altay’a ziyaret
YEREL HABERLER Sağlık Sen’den Başkan Altay’a ziyaret
Digor’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Digor’da bir köy karantinaya alındı
Kars’ta kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta kenevir ele geçirildi
Sarıkamış’ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı
Devlet büyükleri aleyhine paylaşım yapan başçavuş görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Devlet büyükleri aleyhine paylaşım yapan başçavuş ...
Kars Belediyesi ücretsiz spor okulu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Kars Belediyesi ücretsiz spor okulu kayıtları başladı
KÖYDES Yönetim Kurulu’na Uluhan seçildi
YEREL HABERLER KÖYDES Yönetim Kurulu’na Uluhan seçildi
Kafkas Üniversitesi ile İŞKUR arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Kafkas Üniversitesi ile İŞKUR arasında protokol ...
Kars’ta polis maske takmayanlara göz açtırmadı
YEREL HABERLER Kars’ta polis maske takmayanlara göz açtırmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X