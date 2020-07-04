Kağızman’da bir köy daha karantinaya alındı

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Şabanköy köyü pozitif vaka çıkması sonucu korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korana virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesine bağlı Şabanköy, 4 Temmuz 2020 Cumartesi saat 12.00 itibariyle karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.