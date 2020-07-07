Kars Vadisi Projesi kentin kaderini değiştirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Vadisi Projesi kentin kaderini değiştirecek

DHA

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, kentteki turizm potansiyelini artırmak amacıyla geçen yıl yapımına başlanan 'Kars Vadisi Projesi', Kars Bedesteni Konak ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Kars Çayı Çevre Düzenleme, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projelerle, Kars Çayı ıslah edilecek. Ayrıca, şişme savak sistemiyle su seviyesi yükseltilecek ve çevresinde 25 bin metrekarelik...

Kars Vadisi Projesi kentin kaderini değiştirecek

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, kentteki turizm potansiyelini artırmak amacıyla geçen yıl yapımına başlanan 'Kars Vadisi Projesi', Kars Bedesteni Konak ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.<br>Kars Çayı Çevre Düzenleme, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projelerle, Kars Çayı ıslah edilecek. Ayrıca, şişme savak sistemiyle su seviyesi yükseltilecek ve çevresinde 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla bir cazibe merkezi oluşacak. 1800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içinde de Kars halkının ve kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin yöresel ürünleri satın alabilecekleri dükkanlar, kafe ve lokantadan oluşan ve misafirlere hizmet edecek bir kompleks yer alacak.<br>Vali Türker Öksüz, içinde birçok projeyi barındıran Kars Vadisi'nde yapılan çalışmaları inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Öksüz, Kars Vadisi projesiyle amaçlarının bu alandaki tarihi doku ve kültürel zenginliğin öncelikli olarak ortaya çıkarılması olduğunu belirtti. Bölgedeki kültürel ve tarihi varlıkları korumayı hedeflediklerini de ifade eden Vali Öksüz, Osmanlı dönemine ait Bedesten Konak, Kent Müzesi ve Sokak Sağlıklaştırılması projeleriyle tarihi alanı ihya etmeyi düşündüklerini söyledi. Vali Öksüz, tarihi çok eskilere dayanan Mazlumağa ve Muradiye hamamlarını da restore edip bir hizmet ünitesi olarak hem turizme kazandırmak istediklerini, hem de Kars'ın günlük yaşamında bu tarihi varlıkları yaşatmak istediklerini bildirdi. <br>'BURASI KARS'IN EN CAZİP MERKEZİ OLSUN İSTİYORUZ'<br>Vali Öksüz, "Vadi projesiyle birlikte Kars çayındaki suyu yükselterek burada bir sahil kenarı görünümünde bir yapıyı ortaya çıkarmak istiyoruz. İstiyoruz ki burası Kars'ın en cazip merkezlerinden birisi olsun. Çünkü burada hakikaten tarihi ve kültürel değeri çok yüksek eserlerimiz var. Buranın aynı zamanda tanıtımına da katkıda bulunmak istiyoruz. Kalemiz çok önemli bir kaledir. Kalemizin aydınlatılması da bizim için önemliydi. Bu projeyle aydınlatmayı da yapmış olacağız. Kaleye herkesin ulaşımını sağlamak üzere yolunu da daha kullanışlı hale getireceğiz. Bu alanda ayrıca 2 bin metrekare bir çevre düzenlemesi yapılacak. Böylelikle burası daha yeşil bir alan olacak. Yürüme yolları olacak, insanların dinlenmesine ve eğlenmesine müsait hale getirilecek, seyir alanları yapılacak. Bu projeyle birlikte hakikaten bu bölgenin çehresi değişmiş olacak. Kars'a da çok önemli bir değer kazandırmış olacağız. Çünkü bizim tarihi ve kültürel varlıklarımız çok önemli bizlerde bunları restore ederek korumak durumundayız. Aynı zamanda da ekonomik değere dönüştürerek ilimizin refahını da artırmayı hedefliyoruz. Onun için de bu projeleri hızla yürütüyoruz" diye konuştu.<br>'İL EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLAYACAK'<br>Vali Öksüz bu yılın sonuna doğru bu projelerin tamamlanma aşamasına gelmesi için büyük gayret içinde olduklarını da vurgulayarak çalışmalar bittiğinde bu bölgenin çok güzel ve insanların istifade edebilecekleri, yerli ve yabancı misafirlerin mutlaka görmek isteyecekleri bir mekan haline geleceğini belirtti.<br>Vali Öksüz bu projeyi yaparken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Serhat kalkınma Ajansı'nın çok önemli destekleri olduğunu kaydederek, özel idarenin de imkanlarını kullandıklarını ifade etti. Kars'ın kaderini değiştirecek olan bu projenin şimdiden hayırlı olmasını dileyen Vali Öksüz, çok önemli bir değer olmasının yanında il ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-07-07 09:04:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta gençlerin spor malzemesi ihtiyaçları karşılandı
YEREL HABERLER Kars’ta gençlerin spor malzemesi ihtiyaçları ...
Arpaçay’da belediye meclisi 3 ay sonra toplandı
YEREL HABERLER Arpaçay’da belediye meclisi 3 ay sonra toplandı
Aygır Gölü’nde Covid-19 sessizliği
YEREL HABERLER Aygır Gölü’nde Covid-19 sessizliği
Üniversite görevlileri, tilkiyi besliyor
YEREL HABERLER Üniversite görevlileri, tilkiyi besliyor
Kars'ta Karayolları Bölge Müdürlüğü bozulan yolları yapıyor
YEREL HABERLER Kars'ta Karayolları Bölge Müdürlüğü bozulan yolları ...
Kağızman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kağızman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kars’ta köy düğünlerinde kurallar yok sayılıyor
YEREL HABERLER Kars’ta köy düğünlerinde kurallar yok sayılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X