Kars’ta gençlerin spor malzemesi ihtiyaçları karşılandı

Kars’ta köylü gençlerin yeni normale geçişle birlikte spor yapabilmeleri için çeşitli branşlarda spor malzemeleri ihtiyaçları karşılandı.

Salgının olumsuz sonuçlarından etkilenen Kars merkez Kocabahçe Köyü gençleri, yeni normalle birlikte hareketsiz ve sporsuz geçen günleri telafi etmek için Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü arayarak destek talebinde bulundu.

Köylü gençlerin isteklerine sessiz kalamayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kocabahçe köyünün gençlerine badminton takımı, voleybol topu ve hentbol branş malzemelerini ulaştırdı.

Kars Gençlik Spor il Müdürlüğü, kendilerine malzeme ulaşan gençlerin pandeminin ağır psikolojik ve fiziksel etkilerini geride bırakmaları için sportif bir destek sağlamış oldu.

Spor malzemelerine kavuşan köylü gençler, yeni normalle birlikte spor yapmaya başlamış oldu.

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