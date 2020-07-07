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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor

İHA

Kars'ta Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı'nın yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor

Kars’ta Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı’nın yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kentte yapımına başlanan Millet Bahçesi Projesi’nin, hem şehircilik açısından hem de tarihi eserlerin korunması, turizm potansiyelinin zenginleştirilmesi ve sosyal aktivite açısından önem taşıyor.
İçerisinde kıraathanesi, seyir terasları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, bisiklet yolları, koşu parkurları, çok amaçlı oyun sahalarının yer alacağı Millet Bahçesi tamamlandığında kentte önemli bir eksiklikte girilmiş olacak.
Yaz kış kullanım uygun olarak yapılan Millet Bahçesi, Fethiye Camii ve çevresi, kent meydanı ve geçiş alanı olarak çalışacak. Yaya sürekliliğinin olduğu bölgede millet bahçesi ile vatandaşların yeşil alandan faydalanmasına imkan sağlanacak.
Yapımı sıcak havaya rağmen aralıksız devem eden Millet Bahçesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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