Kars’ta kadına şiddet masaya yatırıldı

Kars’ta, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı yapıldı.

2020 Yılı I. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Zaid Doğu, Başkanlığı’nda Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantı gündeminde kent sınırları içerisinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı.

Ayrıca bundan sonraki süreçte etkinlik ve farkındalık çalışmalarının aktif bir şekilde devam edilmesi ve tüm paydaş kurumların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi konusunda ilgili kararlar alındı.

Toplantı daha sonra fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.