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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta kayısı kasasından uyuşturucu çıktı

İHA

Kars'ta uyuşturucu tacirleri, kente uyuşturucu sokmak için her yolu deniyor, polis ise uyuşturucu tacirlerinin her oyunu bozuyor.

Kars’ta kayısı kasasından uyuşturucu çıktı

Kars’ta uyuşturucu tacirleri, kente uyuşturucu sokmak için her yolu deniyor, polis ise uyuşturucu tacirlerinin her oyunu bozuyor.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Polis KarsIğdır Karayolu’nda takibe aldığı aracı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurdu.
Polis daha sonra durdurduğu araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu tacirleri tarafından kayısı kasası içerisinde kayısıların arasına saklınmış vaziyette 14,59 gram Metamfetamin ele geçirerek, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Uyuşturucu maddeyi muhafaza altına alan polis olayla ilgili olarak araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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