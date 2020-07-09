Kars’ta gün batımından kartpostallık görüntüler

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Kars’ta tarihi bölgede gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kars Vadisi Projesi’nin hayata geçirildiği bölgede bulunan Kale, 12 Havariler Kilisesi ile Evliya Cami gün batımında eşsiz güzellik ortaya çıkardı.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars eşsiz güzelliğiyle görenleri etkilemeye devam ediyor. Gün batımında bulutlarla birlikte ortaya çıkan kızıl rengiyle bütünleşen tarihi mekanlar adeta görsel şölen sundu. Gün batımıyla birlikte ortaya çıkan güzel manzara kameralara yansıdı.

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