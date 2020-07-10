Rahatsızlanan buzağıyı maske takıp veterinere götürdüler

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Akyaka ilçesinde besici çift, rahatsızlanan buzağılarına maske takıp veteriner kliniğine götürdü.
Akyaka ilçesinin Demirmenköprü köyünde oturan TellibeySongül Tuncer çiftinin buzağıları rahatsızlandı. Çift, buzağıyı, kendilerine ait otomobilin arka koltuğuna bindirip, kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Çift, 3 aylık olduğu belirtilen buzağıya ayrıca maske taktı. Tuncer çifti, buzağılarını sindirim sistemi rahatsızlığından dolayı veteriner hekime getirdiklerini söyledi.
Herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet eden çift, tedavinin ardından klinik çalışanlarına el sallayarak, buzağıları ile birlikte köylerine doğru yola çıktı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-07-10 11:10:00
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