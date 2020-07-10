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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KATSO Kars’a “nefes” oldu

İHA

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) 180 firmaya toplam 9 milyon tutarında uygun faizli, 6 ay geri ödemesiz kredi dağıttı.

KATSO Kars’a “nefes” oldu

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) 180 firmaya toplam 9 milyon tutarında uygun faizli, 6 ay geri ödemesiz kredi dağıttı.
(KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, 2 Nisan tarihinde başlattıkları 'Nefes' kredisine başvuran 180 firmanın, 9 Milyon liralık destekten faydalandığını belirtti.
Nakit akışının çok önemli olduğu bir dönemden geçtiklerini ifade eden Alibeyoğlu, özellikle KOBİ vasfındaki firmaların güçlü desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.
KATSO, uygun faiz ve ödeme koşulları ile üyelerine sunduğu finansman desteğine bir yenisini daha ekledi. KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, TOBB öncülüğünde KOBİ'ler için başlatılan aylık yüzde 0.99'luk faiz oranı, ilk 6 ay ana para geri ödemesiz 18 ay vadelerle sunulan krediden, Denzbank aracılığı ile 180 Kars firmasının faydalandığını dile getirdi.
"KATSO olarak 'KOBİ'ler için Nefes kredisine bölgemizde en fazla katkı sağlayan odalardan biri olduk" diyen Başkan Alibeyoğlu, Kars iş dünyası temsilcilerinin Nefes kredisi ile 9 Milyon liralık kaynaktan faydalandığını söyledi.
Başkan Alibeyoğlu, "Nefes kredisi ekonomimizin can damarı olan KOBİ'lerimizin ticaret hayatına önemli bir destek sundu. İş dünyamızın yüksek ilgisi de ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor. Pandemi sürecinde birçok firmamız ekonomik olarak zarar gördü ve kepenklerini kapatma noktasına geldi. TOBB’un öncülüğünde ve Odaların katılımıyla ilgili banka ile yapılan protokol kapsamında üyelerimize kredileri dağıtıldı. Toplamda 9 Milyon dolaylarında nakit Kars piyasasına dahil olmuş oldu. Kars özelinde ele alındığında doğrudan ve dolaylı olarak bu tutardan tüm Kars halkı faydalandı” dedi.
Nakit akışının çok önemli olduğu bir dönemden geçtiklerine dikkat çeken Alibeyoğlu, "Bu dönemde özellikle KOBİ vasfındaki firmalarımızın güçlü desteğe ihtiyacı var. KOBİ'lerimizin en önemli meselesi olan teminatlandırma konusuna çözüm üretiyoruz. Finansman talebindeki küçük ve orta ölçekli üyelerimiz, Nefes Kredisi ile kolay ve hızlı bir şekilde bu kaynağa ulaştı. Oda olarak her zaman üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
KOBİ'ler için aylık yüzde 0,99 faiz oranı ile 200 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunan Nefes kredisi ilk 6 ay geri ödemesiz olarak 18 ay vadeli olarak ilgili banka Kars Şubesi aracılığıyla Kars Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine dağıtıldı. Pandemi sürecinde ekonomik olarak zor zamanlar geçiren Kars esnafına nefes veren kredi projesi, Kars esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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