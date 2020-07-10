Sağanak yağış sele neden oldu Sel meyve bahçelerine ve ekili arazilere zarar verdi

Kars’ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Sel, meyve bahçelerine ve ekili arazilere zarar verdi.



Kağızman ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle Bayam ve Çayarası köyünde sele neden oldu. Meyve bahçeleri ve ekili araziler selden olumsuz etkilenirken bazı evleri de su bastı. Kağızman Kaymakamlığı ve Özel İdare ekiplerinin yanı sıra karayolları ekipleri sel nedeniyle kapalı olan yollarda çalışma başlattı.

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