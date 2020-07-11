Başköy'de dere taştı; ev ve ahırları su bastı



Orhan Kemal OKTAY/SELİM (Kars), (DHA)KARS'ın Selim ilçesine bağlı Başköy'de etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, ev ve ahırlarda su baskınları yaşandı.

Selim'e 30 kilometre uzaklıktaki Başköy'de öğlenden sonra etkili olan sağanak nedeniyle, köyden geçen dere taştı. Sel suları köydeki ev ve ahırlara doldu. 20'ye yakın ev ve ahır zarar gördü. Şiddetli yağış nedeniyle dağdan kopan taşlar, köy meydanında ve derede birikti. Yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 15 büyükbaş telefe oldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Ayğan ile İlçe Özel İdare Müdürü Bülent Akkaya köye giderek incelemelerde bulundu. DHA-Genel Türkiye-Kars / Selim Orhan Kemal OKTAY

2020-07-11 18:23:57



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