Kars’ta kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta duyarlı vatandaş tarafından bulunan yavru kerkenez tedavi altına alındı.

Kars’ın Akyaka İlçesi’ne bağlı Karahan köyünde yavru kerkenezi gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekipleri vatandaş tarafından bulunan yavru kerkenezi muhafaza altına alırken, bir süre kerkenezin yuvasını aradı.

Yapılan incelemelerde yavru kerkenezin yuvasını bulamayan DKMP ekipleri, daha sonra

Yavru kerkenezi Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Burada tedavi altına alınan kerkenez gelişimini tamamladıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.