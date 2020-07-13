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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta kuvvetli yağış bekleniyor

İHA

Kars’ta kuvvetli yağış bekleniyor

Kars’ta kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun Doğusu’nda yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Buna göre Doğu Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'in güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin doğu ilçelerinde etkili olacak.
Yapılan uyarıda vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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