Kars’ta jandarmadan trafik denetimi

Kars’ta jandarma ekiplerince trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca 147 jandarmanın katılımıyla radar ile hız kontrolü, ticari taksi, yük ve yolcu taşıyan araç kontrolü, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik , “Türkiye Özel Trafik Uygulaması” yapıldı.

Uygulamada, 2 bin 642 aracın kontrol edildi. 30’u hız kurallarına uymamak, 55’i diğer kural ihlallerinden olmak üzere 85 araca toplam 30 bin 100 lira idari para cezası kesildi. 14 araç ise trafikten men edil.

Öte yandan jandarma ekiplerince denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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