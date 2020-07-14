Kars’ta 2 köy karantinaya alındı

Kars’ta 2 köy Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Kars’ın Akyaka İlçesi’ne bağlı Karahan ve Selim İlçesi’ne bağlı Laloğlu karantinaya alınarak, her 2 köye giriş çıkışlar kapatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Karahan köyü ile Selim İlçesi Laloğlu köyü karantinaya alınmış olup, her 2 köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Karantinaya alınan köylerin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri görevlendirildi. Görevli jandarma ekipleri köylere giriş çıkışlara izin vermiyor.

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