Kars’ta 2 köy karantinaya alındı

Kars’ta 2 köy Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Kars’ın Akyaka İlçesi’ne bağlı Karahan ve Selim İlçesi’ne bağlı Laloğlu karantinaya alınarak, her 2 köye giriş çıkışlar kapatıldı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Karahan köyü ile Selim İlçesi Laloğlu köyü karantinaya alınmış olup, her 2 köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Karantinaya alınan köylerin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri görevlendirildi. Görevli jandarma ekipleri köylere giriş çıkışlara izin vermiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.