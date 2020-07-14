Hainler 15 Temmuz gecesi Kars’ta AK Parti İl Başkanına tuzak kurmuş Başkan Adem Çalkın 4. yılında o geceyi anlattı

15 Temmuz gecesi darbecilerin AK Parti Kars İl Başkanını almak için evinin önünde tuzak kurduğu ortaya çıktı.
Dönemin Tugay Komutanı Ali Avcı’nın talimatlarıyla bir tim Başkan Adem Çalkın’ı tutuklamak için evinin önüne pusu atmış, Çalkın’ın evden erken çıkması darbecilerin hesabını bozduğu ve tim üyelerinden 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.