Sarıkamış’ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sarıkamış’ta bir yolcu otobüsünün şoför istirahat bölümünde saklanmış 54 düzensiz gözlem yakalandı.

Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada, otobüsün şoför istirahat bölümüne gizlenmiş Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin üzerinde yapılan aramada, Türkiye Cumhuriyeti adına düzenlenmiş sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.