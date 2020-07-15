Kafkas Üniversitesi Türkiye’de ilk 5’te

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Peşrev Yarışması düzenlendi - KAHRAMANMARAŞ

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Türkiye’nin eğitimde Kafkaslara açılan kapısı Kafkas Üniversitesi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kafkas Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'ün yayınladığı üniversiteleri izleme ve değerlendirme raporuna göre; olumlu sonuçlanan patent ve faydalı model ve tasarım sayısında ilk beş üniversite arasına girdi.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, KAÜ’nün ilk 5’e girmesinde emeği geçen bütün akademisyenlere teşekkür etti.

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