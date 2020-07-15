Kafkas Üniversitesi Türkiye’de ilk 5’te

Türkiye’nin eğitimde Kafkaslara açılan kapısı Kafkas Üniversitesi başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Kafkas Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'ün yayınladığı üniversiteleri izleme ve değerlendirme raporuna göre; olumlu sonuçlanan patent ve faydalı model ve tasarım sayısında ilk beş üniversite arasına girdi.
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, KAÜ’nün ilk 5’e girmesinde emeği geçen bütün akademisyenlere teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.