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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafkas Üniversitesi Türkiye’de ilk 5’te

İHA

Türkiye'nin eğitimde Kafkaslara açılan kapısı Kafkas Üniversitesi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kafkas Üniversitesi Türkiye’de ilk 5’te

Türkiye’nin eğitimde Kafkaslara açılan kapısı Kafkas Üniversitesi başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Kafkas Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'ün yayınladığı üniversiteleri izleme ve değerlendirme raporuna göre; olumlu sonuçlanan patent ve faydalı model ve tasarım sayısında ilk beş üniversite arasına girdi.
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, KAÜ’nün ilk 5’e girmesinde emeği geçen bütün akademisyenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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