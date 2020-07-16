Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları

İHA

Kars'ta 2020 yılı Kurban Bayramı'nda dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla bir takım önlemler alındı.

Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları

Kars’ta 2020 yılı Kurban Bayramı’nda dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla bir takım önlemler alındı.
Kentte kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için Kars Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu Başkanlığı’nda toplandı.
Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda alınan kararlar çerçevesin de 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri istendi.
Kars Hayvan Pazarı’nın kurban satış yeri olarak belirlenmesine ve kurbanlık hayvan satışlarının bu alanda yapılmasına karar verilirken, Büyük baş hayvanlar için Belediye Mezbahanesi ve KarEt, küçükbaş hayvanlar için ise Kasaplar Hali’nin kurban kesim yeri olarak belirlendi.
Kurbanlık hayvan satış yerlerinin tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni verilmemesine karar verildi.
Kurban kesim yerleri dışında kalan ve kurban kesimi için uygun olan yerlerde, kendi bahçesi veya özel mülkünde kurbanlarını kendi imkanları ile kesmek isteyenlere dini ve hijyenik şartlara uyarak hayvana eziyet vermeden kesmelerine, umumun istifadesine sunulan cadde, sokak, park ve bahçelerde kurban kesilmesine müsaade edilmemesine ve kurban atıklarını poşetlemek suretiyle ağzı kapalı olarak Belediye elemanlarının alacakları uygun yerlere bırakılması kararlaştırıldı.
Kurbanlık hayvanlar için sevk raporları düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVET veteriner bilgi sistemi veri tabanından mutlaka kontrol edilerek hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediğine bakılacak.
Kurban edilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe veya pasaportların kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri, belediye zabıta memurları aracılığı ile 14 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesine karar verildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca kendi görev sahalarına giren ve “Kurban Hizmetleri Komisyonunca” belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda veteriner hekim ve araç görevlendirilmesine, kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine ve vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, güvenlik görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulacak.
Düzenlenen toplantıda; Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu, nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiğinin vatandaşa hatırlatılacak.
Kurban satış ve kesim yerlerinde Covid19 salgını sebebiyle Komisyonların İl Pandemi Kurulu tavsiyesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaklardır.
Kurban kesim hizmetleri irtibat bürosunun Kars İl Müftülüğü’nce belirlenmesine Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonunca karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp anne ve oğlu sırra kadem bastı
YEREL HABERLER Kayıp anne ve oğlu sırra kadem bastı
Şehitler diyarı Sarıkamış’ta “Milli Birlik’’ yürüyüşü
YEREL HABERLER Şehitler diyarı Sarıkamış’ta “Milli Birlik’’ yürüyüşü
Karslılar 15 Temmuz şehitlerini andı
YEREL HABERLER Karslılar 15 Temmuz şehitlerini andı
İstanbul’dan Kars’a gelen kadın ve oğlu 5 gündür kayıp
YEREL HABERLER İstanbul’dan Kars’a gelen kadın ve oğlu 5 gündür ...
Sarıkamış’ta yüzlerce araç, 15 Temmuz konvoyu düzenledi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta yüzlerce araç, 15 Temmuz konvoyu ...
Kafkas Üniversitesi Türkiye’de ilk 5’te
YEREL HABERLER Kafkas Üniversitesi Türkiye’de ilk 5’te
Kars’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Kars’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Sarıkamış’ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
Kars’taki tabyaların içler acısı durumu Tarihçi Doç. Dr. Yaşar Kop: “Tarih ürkütücü değildir. Ama tarih kendisine yapılan yanlışları ve kendisinden çıkarılmayan derslerin cezasını verir”
YEREL HABERLER Kars’taki tabyaların içler acısı durumu Tarihçi Doç. Dr. ...
Kars’ta 15 Temmuz etkinlikleri
YEREL HABERLER Kars’ta 15 Temmuz etkinlikleri
Hainler 15 Temmuz gecesi Kars’ta AK Parti İl Başkanına tuzak kurmuş Başkan Adem Çalkın 4. yılında o geceyi anlattı
YEREL HABERLER Hainler 15 Temmuz gecesi Kars’ta AK Parti İl ...
Kars’ta 2 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars’ta 2 köy karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X