Kars polisi seferber oldu Her yerde kayıp anne ve oğlu aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars polisi seferber oldu Her yerde kayıp anne ve oğlu aranıyor

İHA

Kars'a gelen ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan anne ile oğlun bulunması için özel ekip kuruldu.

Kars polisi seferber oldu Her yerde kayıp anne ve oğlu aranıyor

Kars’a gelen ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan anne ile oğlun bulunması için özel ekip kuruldu.
Yaklaşık 8 gündür kayıp olan Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ’ı bulma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Figen Karadağ’ın kızının Kars’a gelerek İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaata bulunmasının ardından Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu.
Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarını hızlandırdı. Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ’ın biran evvel bulunması için kentteki güvenlik kameraları inceleniyor. Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Karadağ’ın yakınlarının beyanı üzerine görüldüğü ileri sürülen üniversite yolu üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.
Çok yönlü başlatılan çalışmalarda Kars’a ev almak için gelen Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ’ın bulunması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arpaçay’da ev karantinasından kaçan bir kişi polise yakalandı
YEREL HABERLER Arpaçay’da ev karantinasından kaçan bir kişi polise ...
Kars’ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı
LGS il birincisi Kağızman’dan
YEREL HABERLER LGS il birincisi Kağızman’dan
30 derece sıcakta demirleri nakış nakış işliyorlar
YEREL HABERLER 30 derece sıcakta demirleri nakış nakış işliyorlar
Kars’ta ‘Özel Güvenlik Eğitimi’ verildi
YEREL HABERLER Kars’ta ‘Özel Güvenlik Eğitimi’ verildi
Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları
YEREL HABERLER Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları
Kayıp anne ve oğlu sırra kadem bastı
YEREL HABERLER Kayıp anne ve oğlu sırra kadem bastı
Şehitler diyarı Sarıkamış’ta “Milli Birlik’’ yürüyüşü
YEREL HABERLER Şehitler diyarı Sarıkamış’ta “Milli Birlik’’ yürüyüşü
Karslılar 15 Temmuz şehitlerini andı
YEREL HABERLER Karslılar 15 Temmuz şehitlerini andı
İstanbul’dan Kars’a gelen kadın ve oğlu 5 gündür kayıp
YEREL HABERLER İstanbul’dan Kars’a gelen kadın ve oğlu 5 gündür ...
Sarıkamış’ta yüzlerce araç, 15 Temmuz konvoyu düzenledi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta yüzlerce araç, 15 Temmuz konvoyu ...
Kafkas Üniversitesi Türkiye’de ilk 5’te
YEREL HABERLER Kafkas Üniversitesi Türkiye’de ilk 5’te
Kars’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Kars’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Sarıkamış’ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X