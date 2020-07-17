Kars polisi seferber oldu Her yerde kayıp anne ve oğlu aranıyor

Kars’a gelen ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan anne ile oğlun bulunması için özel ekip kuruldu.

Yaklaşık 8 gündür kayıp olan Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ’ı bulma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Figen Karadağ’ın kızının Kars’a gelerek İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaata bulunmasının ardından Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarını hızlandırdı. Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ’ın biran evvel bulunması için kentteki güvenlik kameraları inceleniyor. Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Karadağ’ın yakınlarının beyanı üzerine görüldüğü ileri sürülen üniversite yolu üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Çok yönlü başlatılan çalışmalarda Kars’a ev almak için gelen Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ’ın bulunması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

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