Cansız bedenleri su kuyusunda bulunan anne ve oğlu toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedenleri su kuyusunda bulunan anne ve oğul gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Ev almak için İstanbul'dan Kars'a gelen ve 8 gündür kayıp olan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ın cansız bedenleri su kuyusunda bulunmuştu. Anne ve oğlunun cenazesi yakınlarının katıldığı cenaze töreniyle Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken, kızı Şeyda Meral Tekingündüz, annesinin mezarının üstünde toprağa sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Figen Karadağ’ın kızı Şeyda Meral Tekingündüz, ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Anne ve oğlun ölümüyle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.