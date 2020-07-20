Kars’ta sıcak hava etkili oluyor. Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sıcaktan korunmak için mecbur kalmadıkça sokağa çıkmıyor.
Kentte yağışlı ve serin hava yerini sıcak havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 30 dereceye çıktığı kentte caddeler boş kaldı. Sokağa çıkan vatandaşlar ise park bahçelere giderek ağaçların altında serinlemeye çalışıyor.
Kars’ta sıcak havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.