Kars’ta jandarmanın trafik kontrolleri devam ediyor

Kars’ta jandarmanın trafik kontrolleri hız kesmeden devam ediyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca 123 jandarmanın katılımıyla, hız yapan araçlara yönelik “Türkiye Özel Trafik Denetim” Radarlı Hız Denetimi, Yük, Yolcu Taşıyan Araç Kontrolü ve Zirai Tarım Araçların kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerde bin 667 araç kontrol edildi, 70 araca 23’ü emniyet kemeri kullanmamak, 47’si diğere trafik kural ihlalinden toplam 41 bin 062 TL idari para cezası kesilirken, 13 araç trafikten men edildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.