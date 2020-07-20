Kağızman Şaban Köyü’de karantina kaldırıldı

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Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında daha önce karantinaya alınan Kağızman Şaban Köyü’nde karantina kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Kağızman İlçesi Şaban Köyü’nde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır” denildi.

Yaklaşık 14 gündür Kars’a ile bağlantısı kesilen Şaban Köyü, karantinanın kaldırılmasıyla birlikte normal yaşam yeniden başlamış oldu.

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