Sarıkamış’ta maske takma zorunluluğu getirildi

Sarıkamış’ta korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaköse köyünün karantinaya alınması ve son günlerde yeni vakalar görülmesi maske takma zorunluluğunun getirilmesinde etken oldu.

Konuyla ilgili Sarıkamış Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizde Covid19 ile ilgili Karaköse köyümüzün karantina altına alınması ve ilçe merkezimizde yeni vakalar tespit edilmesi nedeniyle tüm vatandaşlarımızın maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmesi zorunlu hale gelmiştir. Maske takılması ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili sorumluluk bölgelerine göre İlçe Jandarma Komutanlığımızca ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce sıkı denetimler yapılacak kurallara uymayan vatandaşlarımız hakkında idari işlem yapılacaktır” denildi.

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