Kars'taki anne- oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)İSTANBUL'dan ev almak için geldikleri Kars'ta kaybolduktan sonra cansız bedenleri su kuyusunda bulunan Figen Karadağ (46) ve oğlu Mert Karadağ'ı(24) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan M.S. ile A.S., çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. İkilinin, anne-oğlu, ev almak için yardım isteyen Figen Karadağ ile para yüzünden çıkan tartışmada öldürdükleri ortaya çıktı.

İddiaya göre; Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ, göç ederek yaşamaya başladıkları İstanbul'dan 8 Temmuz günü ev almak için Kars'a geri geldi. Ancak yakınları, anne ve oğlundan 2 gün boyunca haber alamadı. Bunun üzerine de Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Başlatılan çalışma kapsamında oluşturulan özel ekip, kayıp anne-oğlu bulmak için 16 kişinin ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmalar sonunda, Figen Karadağ'ın İstanbul'a göç etmeden önce ekmek fırınında birlikte çalıştığı M.S. ile M.S.'nin arkadaşı A.S.'yi gözaltına aldı.

CESETLERİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

2 şüpheli ifadelerinde Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ı av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra cansız bedenlerini, Cumhuriyet köyü yolu üzerindeki su kuyusuna attıklarını itiraf etti. 18 Temmuz günü, ikilinin gösterdiği su kuyusunda, anne-oğulun cansız bedenleri bulundu.

PARA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞLER

Figen Karadağ'ın, M.S.'den ev almak için yardım istediği ancak M.S. ve arkadaşı A.S. ile para yüzünden tartıştığı, bunun üzerine ikilinin cinayetleri işlediği saptandı.

TÜFEK İLE PARAYI GÖMMÜŞLER

Polis, ayrıca cesetlerin bulunduğu su kuyusu yakınındaki bir alanda yaptığı kazıda av tüfeği ile bir miktar parayı toprağa gömülü halde buldu.

ADLİYEYE ÇELİK YELEK GİYDİRİLEREK ÇIKARTILDILAR

Anneoğul yapılan otopsinin ardından Kars Asri Mezarlığı'nda toprağa verilirken, emniyetteki sorguları tamamlanan M.S. (29) ve A.S. (30) bugün, çelik yelek giydirilip, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

