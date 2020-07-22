Başkan Bilgen, bölge basınıyla buluştu Kaldırım işgalleri toplantıda gündem oldu

Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kars, Ardahan ve Iğdır’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Ayhan Bilgen, kaldırım işgallerine değinerek, esnafın özdenetim, iç denetim yapması gerektiğine dikkat çekti.

Kars Belediyesi’ne ait Mor Kafe’de bölge gazetecileriyle basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Başkan Yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Şevin Alaca, kentte belediye tarafından yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Alaca, belediyenin kısıtlı imkanlarla vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, kentte esnafın kaldırım işgallerinden dert yandı.

Ceza kesmenin çözüm olmadığını ifade eden Başkan Ayhan Bilgen, kaldırımlarım vatandaşlara ait olduğunu belirterek, esnafın bu konuda hassasiyet göstermesini istedi.

Başkan Ayhan Bilgen, “Ne yazık ki kaldırım işgali konusunda engelliyi düşünen, ya da yayayı düşünen bir kültür ne yazık ki esnafımızda kabul görmüş değil. Yani cezalandırma yöntemi dahil, para cezası, defaten uyarı yaptıktan sonra para cezası, nihayet kısa süreli kapatmalar, 3 günlük kapatmalar dahil bu yöntemleri uygulamak zorunda kalıyoruz” dedi.

Kimsenin ekmeğinde gözlerinin olmadığını kaydeden Bilgen, “Bizim kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Ama bu şehir de insanca düzgün yaşaya bilmek için öz denetimi, iç denetimi, esnafımız da yapmalı, aynı şey minibüsçüler içinde geçerli, kasaplar hali içinde geçerli, yani insanlarımızla ilgili sorunları birlikte insanlarımızın şehirde kurallara bakış açısını da değiştirerek, iyileştirerek, düzelterek gerçekleştirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kars, Ardahan ve Iğdır görev yapan basın mensuplarının sorunları masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Toplantıda belediye hizmetleri de ele alındı.

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