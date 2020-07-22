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Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

İHA

Kars'ta kaybolan engelli bir kişi 2 gün sonra bulundu.

Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Kars’ta kaybolan engelli bir kişi 2 gün sonra bulundu.
Merkez Bozkale Köyü’nde yaşayan Şentürk Akbabaöz (62) evden ayrıldı. Daha sonra eve gelmeyen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Akbabaöz’ün yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Kayıp ihbarının ardından Bozkale Köyü’ne jandarma ve AFAD ekipleri gelerek çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonrasında AFAD ve JAK ekipleri tarafından Şentürk Akbabaöz bulundu. Sağlık durumu iyi olan Akbabaöz, ailesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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