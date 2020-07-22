Kağızman Kaymakamı Çınar sahada yapılan çalışmaları denetledi

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, köylerde yapılan yol ve parke taşı yapımlarını yerinde denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kağızman’da birçok köyde başlayan yol ve parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaları denetleyen Kaymakam Çınar, Kağızman çiçekli Afetevleri konutlarında yapımı devam eden parke taşı döşeme işlerinin hızlanması talimatını verdi.

Kaymakam Çınar, aynı zamanda Yerlikıran köyü yol ıslah çalışmalarını inceledi kullanılan malzemelerin ve işçiliğin sağlıklı olması gerektiğini belirterek, “Devletimiz şuan bütün imkânları ile vatandaşlarımızın yanındadır. Bugün şehir merkezlerinde yapılan parke taşı döşemesi hiçbir ayrım göstermeksizin köylerimizde de yapılmakta ilerleyen süreçlerde birçok köyümüze bu tür hizmetlerin gidecek. Yapılan işlerin sağlam ve kalıcı olması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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