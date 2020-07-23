Tedavileri tamamlanan Kerkenezler doğaya bırakıldı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Kars’ta tedavileri tamamlanan Kerkenezler, yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.

Yaklaşık 15 gün önce duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan ve güçten düştükleri tespit edilen 2 kerkenezin, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlandı.

Uçabilecek duruma gelen ve son kontrolleri yapılan kerkenezler daha sonra doğal ortamlarına kavuştu. Doğal ortamlarına bırakılan kerkenezler uçarak gözlerden kayboldu.

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