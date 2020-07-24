Kars'ta baca yangını büyümeden söndürüldü

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Kars’ta bir işyerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay Merkez Ordu Caddesi’nde meydana geldi. İş yerinin bacasından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 110 itfaiyeye bildirdi.

İhbarın ardından Kars Belediye Başkanlığı’na bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede yangına işyerinin bacasından çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirdi.

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