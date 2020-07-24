Selim Beyköy karantinaya alındı

Kars’ta yeni tip korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim'e bağlı Beyköy karantinaya alındı.
Selim İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince İlçeye bağlı Beyköy yeni tip korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Öte yandan Beyköy girişinde jandarma ekipleri görev alırken, köye giriş çıkışlara ise izin verilmiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.