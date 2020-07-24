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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta ot toplayan çocuğun bacağına dirgen saplandı

İHA

Kars’ta ot toplayan çocuğun bacağına dirgen saplandı

Kars’ta ot toplayan 13 yaşındaki çocuğun bacağına dirgen saplandı.
Susuz ilçesine bağlı İncipınar köyünde ailesine yardım eden 13 yaşındaki N.S.’nin bacağına dirgen saplandı. Yaralanan çocuk için AFAD ekipleri seferber oldu. Olay yerine intikal eden AFAD ekipleri, çocuğun bacağına saplanan dirgeni ustaca keserek aldı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen N.S. hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen N.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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