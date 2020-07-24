Kars'ta caddeler göle döndü

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

Kars’ta akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi. Bazı işyerlerine ise su doldu.

Kars’ta akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, işyerlerin bodrumlarına su doldu.

Kars'ta güneşli ve sıcak hava akşam saatlerinde yerini yağışlı havaya bıraktı. Kısa süreli dolu yağışının ardından etkili olan sağanak yağmur kısa sürede cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Duraklar ve işyerlerinin önlerine sığınan vatandaşlar, nehire dönen caddelerde karşıdan karşıya geçmekte zorlandı.

Cadde ve sokakları göle dönen Kars'ta, çok sayıda iş yerinin bodrumuna da su doldu. Sağanak yağmur kentte hayatı kısa süre de olsa durma noktasına getirdi. Kars’ta yağışlı havanın devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan yetkililer sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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