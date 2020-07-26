Kars Şehir Hastanesi’nin görselleri paylaşıldı

Kars’ta yapılması planlanan Şehir Hastanesi’nin görselleri paylaşıldı. Şehir Hastanesi’nin görselleri Karslıları heyecanlandırdı.

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesinin ardından Kars’ta yapılmasına karar verilen Şehir Hastanesi’nin görselleri Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce paylaşıldı.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ise Şehir Hastanesi’nin Kars’a kazandırılmasında emekleri olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan’a, Tarım ve Orman Komisyon Başkanı Yunus Kılıç’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

2021 yılında yapımına başlanması planlanan 500 yataklı Kars Şehir Hastanesi 141 bin metre kare kapalı alana sahip olacak. 107 yoğun bakım ünitesi olacak. 72 adet müşahede yatağı bulunacak. 30 bay, 30 bayan, 12'si çocuk olmak üzere toplam 72 adet müşahede yatağı olacak. Şehir Hastanesi’nde ayrıca Helikopter pisti ve 450 araçlık kapalı otoparkta bulunacak. Tam donanımlı inşa edilecek hastane Kars’ta önemli bir eksikliği de gidermiş olacak.

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