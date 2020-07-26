Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı Aç kalan boz ayılar ilçe merkezine indi

Kars’ın Sarıkamış ilçe merkezine inen yabani boz ayılar vatandaşların korkulu rüyası oldu. Yiyecek arayan yavru boz ayının köpek tarafından kovalanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıkamış ilçesine bağlı İnönü ve İstiklal mahallelerine gece saatlerinde inen boz ayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor. Yavrularıyla cadde ve sokaklarda da gezinen boz ayıların zaman zaman apartmanlara da girmesi mahalle sakinlerini korkutuyor. Bir apartmanın bahçesinde yiyecek arayan yavru boz ayının köpek tarafından kovalanması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

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