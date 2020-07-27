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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pelikanlar Kars’ı sevdi Kars Baraj Gölü su kuşlarını ağırlıyor

İHA

Pelikanlar Kars’ı sevdi Kars Baraj Gölü su kuşlarını ağırlıyor

Pelikanlar Kars’ı sevdi. Kars Baraj Gölü’nde konaklayan pelikanlar sürüler halinde gezerek avlanıyor. Pelikanlara ev sahipliği yapan baraj gölü, yüzlerce kuş türünü de bünyesinde barındırıyor.
Kuyucuk Gölü’nün geçtiğimiz yıl tamamen kurumasının ardından alternatif yaşam alanları arayan su kuşları Kars Baraj Gölü’ne akın etti. Baraj gölünde yaşamayan başlayan su kuşları yavrularını da aynı bölgede büyütmeye başladı.
Özellikle Pelikanların yoğunlukta görüldüğü Kars Baraj Gölü, adeta kuş cenneti haline geldi. Yüzlerce kuşun aynı arada bulunduğu göl, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

“Amerika’da dizi filmlerde gördüğümüz pelikanlar Kars’ta”
Kars Baraj Gölü’nde kuşları izlemeye geldiğini ifade eden Tacettin Durmuş “Kars yaklaşık 250 kuş türünün konakladığı bir bölge, Kars’ta Kuyucuk Kuş Gölü var, Çalı Gölü var. Baraj suyunun toplanmaya başladığı yerde adeta bir kuş cenneti oluştu. Amerika’da dizi filimle de gördüğümüz pelikanlar şuanda Kars’ta, Kars Çayı üzerinde yüzüyor” dedi.
Kars Barajı’nın su tutmaya başladığı yerden itibaren bir çenet oluştuğuna dikkat çeken Durmuş, “Yani insanlar isterse bir cennet oluşturabiliyorlar. Şuanda arkamızda onlarca çeşit kuş, besleniyor. Mutlu bir şekilde yaşıyor. Bizde arada sırada buradaki canlılığı, buradaki güzelliği fotoğraflandırmaya, görmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Öte yandan Kars Baraj Gölü’nün su tutmasıyla birlikte yüzlerce su kuşu bölgeyi yaşam alanları olarak belirledi. Yuvalarını burada yapan kuşlar, adeta görenleri büyülüyor. Pelikanları ve su kuşlarını görmek için bölgeye gelen vatandaşlar, kuşları rahatsız etmeden uzaktan bol bol fotoğraf çekerek, kuşların hareketlerini izliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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